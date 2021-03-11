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就算捷運有位置也不坐！男愛站門邊「走火入魔」 還分享3好處

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露自己搭捷運時不喜歡坐椅子上，反而特別喜歡站在門邊。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
一名網友透露自己搭捷運時不喜歡坐椅子上，反而特別喜歡站在門邊。照片為示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台北捷運路線多又方便，是許多民眾通勤時常搭的交通工具，大多數人一上車後都會找座位坐，但有一名男網友卻特別喜愛站在門邊，他在《Dcard》發文分享自己的想法，並且透露幾個站門邊的好處，還表示就算車廂裡沒人他也會站，原PO也好奇是否其他人和他有同樣想法，貼文也釣出許多人有同樣習慣。

原PO一開始就大讚「捷運上靠門邊的站位真的簡直神位啊！」他說自己愛站門邊的位置幾乎到「走火入魔」，就算全車都沒人他也不會想坐下來，每天早上要去上課時，只要車門一打開看到這個位置是空的，就可以讓他一整天都很開心。

至於為何特別喜愛站門邊？原PO解釋因為自己長得高，每次坐座位要起身時不是撞到把手，不然就是撞到鐵桿，不僅覺得很痛，還會引來其他人的側目，就算想躲開這根把手，也會撞到另外一根，讓他覺得有點丟臉。原PO說從此後搭捷運時，除非很累，不然不會想去坐捷運的椅子。

原PO還分享站門邊的幾個好處：

1.比起其他站位可以靠著。他說不論是強化玻璃或是門邊小鐵桿，只要能靠著就能讓他覺得很安心。

2.眼神很好擺放。原PO說椅子再怎麼坐，正對面都會有人，像他放空時眼睛很喜歡亂飄，當看到大家都在滑手機，自己不想滑也不想睡覺，但不滑又很怪，就算想看窗外還得像貓頭鷹一樣把頭轉180度，就是因為害怕被對面的乘客覺得他在看什麼。不過站門邊就不一樣，不管想看什麼都不會和任何人有眼神交集，能讓他遠離尷尬。

3.緊急時總有各種按鈕和滅火器。原PO說在車上遇到奇怪狀況的時候，站門邊還能夠跑最快，火災時能拿旁邊滅火器，遇到變態也能按通話鈕通報，讓他覺得非常安全。

原PO也好奇是否其他人也跟他有一樣想法，「會不會是我很怪？或是有沒有這個位置的故事跟我分享一下」。貼文一出也釣出許多同好，「我也蠻喜歡的，靠在沒開門的那一側」、「我也超喜歡站這個位子」、「我也是…哈哈，也不會被擠來擠去」、「站位首選」、「我也喜歡這裡，站在那邊就可以不動如山，還有東西靠」。不過也有網友認為站門邊不妥，容易擋到要上下車的乘客，造成其他人不便。

一名男網友表示自己搭捷運喜歡站在門邊。 圖／翻攝自《Dcard》
一名男網友表示自己搭捷運喜歡站在門邊。 圖／翻攝自《Dcard》

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