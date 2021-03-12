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泡麵紙蓋總翹起？多一動作就完美壓合 網友直呼太天才

聯合新聞網 / 綜合報導
泡泡麵的時候為了壓住蓋子，總是還得找其他工具。就有網友分享不靠道具，可以成功讓蓋子貼合的方法。示意圖。報系資料照（記者趙宥寧／攝影）
泡泡麵的時候為了壓住蓋子，總是還得找其他工具。就有網友分享不靠道具，可以成功讓蓋子貼合的方法。示意圖。報系資料照（記者趙宥寧／攝影）

在吃泡麵時，為了讓泡麵受熱，都得想辦法讓蓋子蓋上，好讓熱氣不容易流失。然而一般的泡麵紙蓋，如果不壓點甚麼東西，又很容易翹起來。最近就有日本網友，分享一招能蓋好紙蓋的方法，令其他網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Grape」報導，日本twitter網友「@Kobayan_honaka」最近在網路上分享一則影片，表示他「找到了能固定泡麵蓋的方法」。影片中，他先提起熱水壺，把水倒進泡麵碗裡。蓋上紙蓋後，他繼續用熱水壺，在紙蓋周圍來回多壓幾下，結果果然讓紙蓋順利貼合湯碗，不像以往泡泡麵時會自動翹起。

網友用熱水壺在泡麵蓋上多壓幾圈，成功讓泡麵蓋貼合。圖擷取自twitter
網友用熱水壺在泡麵蓋上多壓幾圈，成功讓泡麵蓋貼合。圖擷取自twitter

報導指出，即使不是用熱水壺，其他像是使用熱鍋之類的東西，也都能如法炮製。由於不需要在額外準備其他工具，因此非常便利。Kobayan本來以為大家都知道這個方法，結果影片被網友大量轉貼之後，才曉得其實很多人不太清楚這招。

網友們則表示「這是軟化保麗龍讓它跟紙蓋連接嗎？太天才了！」、「我完全不知道」、「以前雜貨店老婆婆曾跟我示範這招才知道」、「我老爸常會這麼做」、「電熨斗嗎」、「以前在電視上看過」、「要是發生地震濺出來就會變一輩子的心理陰影了」、「好棒喔！不過我沒有熱水壺」。

日本 泡麵

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