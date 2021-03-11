聽新聞
test
0:00 / 0:00
她驚吃到的溫泉蛋長得像千層蛋糕！ 網笑回：是洋蔥式穿搭
比起口感扎實的水煮蛋，許多民眾偏愛濕潤口感的溫泉蛋。不過有女網友分享，日前於超商買了溫泉蛋，一口咬下卻發現溫泉蛋成了千層蛋糕，令她備感疑惑「為什麼溫泉蛋長這樣？」
一名網友於《Dcard》上發文分享，她日前於超商購入了一款溫泉蛋，買回家享用卻發現一口咬下的溫泉蛋，裡面的蛋白呈現一層又一層的狀態，就像千層蛋糕一般，不同於以往「一體成型」的彈潤蛋白，成了千層蛋白。對此，原PO提出疑惑「為什麼溫泉蛋會長這樣？不會是壞掉的吧？」
有網友KUSO留言表示，「這是法式千層獨家雞蛋系列，妳運氣很好」、「蛋白附帶雞肉的纖維，太划算了吧」、「千層蛋耶，超酷」、「這個是筍子哦！」、 「我剛剛乍看以為是雞胸肉裡面塞鹹蛋黃…」、「冰箱太冷，這是洋蔥式穿搭」、「哈哈，這是百年難得一遇的奇才」、「溫泉千層蛋」。
有內行人則提出解答，「溫度太低導致蛋白分層」，「不小心冰到冷凍的吧，家裡之前的滷蛋不小心放到冷凍後，拿出來也會變這樣」、「冰過冷凍就會這樣」、「是冷藏太冷，蛋白有結凍過，所以才會導致分層」、「蛋白凍傷會導致分層哦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言