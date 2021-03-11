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她驚吃到的溫泉蛋長得像千層蛋糕！ 網笑回：是洋蔥式穿搭

聯合新聞網 / 綜合報導
口感彈潤的溫泉蛋深受民眾喜愛。示意圖／Ingimage
口感彈潤的溫泉蛋深受民眾喜愛。示意圖／Ingimage

比起口感扎實的水煮蛋，許多民眾偏愛濕潤口感的溫泉蛋。不過有女網友分享，日前於超商買了溫泉蛋，一口咬下卻發現溫泉蛋成了千層蛋糕，令她備感疑惑「為什麼溫泉蛋長這樣？」

一名網友於《Dcard》上發文分享，她日前於超商購入了一款溫泉蛋，買回家享用卻發現一口咬下的溫泉蛋，裡面的蛋白呈現一層又一層的狀態，就像千層蛋糕一般，不同於以往「一體成型」的彈潤蛋白，成了千層蛋白。對此，原PO提出疑惑「為什麼溫泉蛋會長這樣？不會是壞掉的吧？」

有網友KUSO留言表示，「這是法式千層獨家雞蛋系列，妳運氣很好」、「蛋白附帶雞肉的纖維，太划算了吧」、「千層蛋耶，超酷」、「這個是筍子哦！」、 「我剛剛乍看以為是雞胸肉裡面塞鹹蛋黃…」、「冰箱太冷，這是洋蔥式穿搭」、「哈哈，這是百年難得一遇的奇才」、「溫泉千層蛋」。

有內行人則提出解答，「溫度太低導致蛋白分層」，「不小心冰到冷凍的吧，家裡之前的滷蛋不小心放到冷凍後，拿出來也會變這樣」、「冰過冷凍就會這樣」、「是冷藏太冷，蛋白有結凍過，所以才會導致分層」、「蛋白凍傷會導致分層哦」。

原PO一口咬下溫泉蛋，發現竟像「千層蛋糕」。圖擷自Dcard
原PO一口咬下溫泉蛋，發現竟像「千層蛋糕」。圖擷自Dcard

Dcard 超商

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