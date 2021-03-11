曾與江宏傑親密造訪 福原愛家鄉愛店老爺爺嘆：人都可能被妖魔化

日本桌球天后福原愛因週刊大篇幅報導，如今身陷婚變及外遇疑雲，與以往好形象的落差更引來許多日本人失望批判，不過消息傳回故鄉宮城縣仙台市後，仍有鄉親出言鼓勵，希望她能度過難關。

日本仙台市一間中華料理店「味の新宮」，是福原愛從小吃到大的愛店，現年79歲的老闆須藤哲二先生算是看著她長大，對她相當支持，店內牆上更貼滿有關她的新聞報導與照片，日媒《東京スポーツ》（東京體育）前往詢問老闆對她近期報導的看法時，他仍堅定的維護小愛「她不是那樣的孩子」，並鼓勵她「每個人都可能被妖魔化，希望她可以克服」。

2020年時福原愛曾藉節目拍攝，介紹江宏傑認識自己的家鄉宮城縣，當時便帶他來店內品嚐招牌「排骨麵」，表示「一定要帶小傑來吃」，老闆也回憶兩人互動十分親密，氣氛很好，如今店內仍貼有兩人來訪時的照片。

福原愛3日被日媒爆出與一名男性開房過夜，她雖承認有過夜事實，但強調是「一人一間房」，否認出軌。