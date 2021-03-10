捷運上的哪個位子最好坐？網一面倒大讚「這1位」：有夠爽

大台北地區捷運路線四通八達，加上停車費用貴，因此許多上班族會選擇搭捷運通勤。對此，有一名網友好奇詢問捷運上坐在哪一個位子最好，文章曝光後，眾多網友一致指出「這個位置」坐下去好處最多。

該名網友在Dcard上以「捷運座位」為題，並附上一張捷運實景照，在四個座位區標上「1、2、3、4」號碼。原PO表示自己最喜歡「3號座位」，因為位子靠窗不會人擠人，坐下去頭還可以靠著旁邊睡覺。此外，如果要滑手機也不用擔心螢幕上的內容被其他乘客看見，甚至能夠把腳往前伸，釣出眾多通勤族留言回應。

有別於原PO的偏好，多數網友表示喜歡坐在有一塊透明擋板的「1號座位」，原因是「下車比較方便，不過如果2、4有坐人的話，可能會比較難出來」、「1號最好，頭可以靠又離門近」、「選1號，不過要看捷運行進方向，不能坐相反的，不然會暈車」、「每天早上上班大家都是搶1號，真的很睏，靠著睡有夠爽」。

除了「1號座位」，選擇「3號座位」的網友數次多，原因是「3號讓座不會輪到我」、「我喜歡看外面風景，所以選擇3」。不過有內行人跳出來提醒說，由於很多人都喜歡把頭靠在「1號位置」旁邊的擋板，恐怕會有「頭油垢」等衛生隱憂，「現在疫情期間根本不敢靠著旁邊，有時候坐在1號還可以看到上一個乘客留下來的髮油」。有人分享過往慘痛經驗，表示「愛3 （號）恨1（號）」，除了會被強迫讓位，「明明在閉目養神，人潮顛峰時就有人一直擠過來，不過我沒讓對方得逞」。

此外，有網友持中立態度，「1、3都是王道」、「往左邊開就是3 ，往右邊開就是1」、「捷運上有位子坐就不錯了，我選剩下的那個」。