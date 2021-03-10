ROCK！94歲阿公懂穿搭有夠潮 網看呆：根本雜誌男模

金蝦趴！一名女網友在網上分享高齡94歲爸爸的潮流穿搭，不只穿著時髦，拍照時更懂得比出嘻哈潮流手勢，讓許多人看了直呼「還以為是雜誌的有型男模！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼照分享高齡94歲爸爸的照片，只見照片中的阿公穿著休閒帽T、戴起棒球帽及墨鏡，還擺出嘻哈「ROCK！」手勢拍照，看來既年輕又跟的上潮流。

原PO表示，每次想帶老人家出門散步，94歲的老父親身體硬朗也都相當配合，文末更寫到「祝福全天下的爸爸媽媽，身體健康，願你們一直陪伴著我們」。

爺爺的帥照曝光後引起網友轟動，紛紛留言「阿公很蝦趴喔」、「我以為是雜誌的型男模」、「也太潮，可以接代言了」、「好潮喔，如果不看到臉根本不知道是長輩」、「阿公年輕時一定是大帥哥、飄撇黑狗兄」、「超帥又好古錐，真的是家有一老如有一寶，有福氣的一家人，好棒」、「心態健康又年輕」。