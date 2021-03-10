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送單完成現賺3倍！外送員曬超爽訂單 同行：好羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享超爽訂單，令同行紛紛表示羨慕。圖擷自臉書社團《外送員的奇聞怪事》
原PO分享超爽訂單，令同行紛紛表示羨慕。圖擷自臉書社團《外送員的奇聞怪事

外送服務便捷，同時平台也與賣場合作，提供民眾更多元的選擇，消費者只要按鈕下單便能在家享用美食、取得食品與生活用品等。就有網友分享，日前收到一筆訂單，訂單完成後收到了比外送商品多近3倍的外送費，令網友詼諧表示「有錢人喝的水就是這麼樸實無華」。

一名網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享了一筆訂單，從照片中可以看見，訂單內容僅一瓶2500cc的礦泉水，原PO以為是乘以10罐，不料細看後卻發現客人真的只有訂一瓶水，同時也有電梯可以直達，而這一趟的外送費是66元，足足為礦泉水的2-3倍價錢，令他疑惑道「我只是好奇這樣Uber eats的利潤到底是？不過感謝客戶感謝主」。

文章發布後，有同行留言表示羨慕，「好好哦！」、「賺到了」、「有錢人喝的水就是這麼樸實無華」、「我猜是其他訂購的品項沒貨被刪除了」、「我只知道外送平台方便了很多不想外出的人，一定有它的市場存在」、「花點小錢享受當大爺」。

也有同行分享經歷，「我送過茶葉蛋一顆50塊，這顆應該特別香」、「我送過橡皮擦+1支筆的」、「送一包衛生棉到商場廁所，從7-11走到商場廁所30秒，57塊」、｢我還送過10元麥香綠茶」。

外送員 Uber

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