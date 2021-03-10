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天龍人沒駕照被嫌「怎麼生活？」 網嘆：只求出遊別只當後座

聯合新聞網 / 綜合報導
台北地區交通運輸相當便利，外出只需依賴捷運及公車，因此不少人都沒有汽機車駕照。示意圖／ingimage
台北地區交通運輸相當便利，外出只需依賴捷運及公車，因此不少人都沒有汽機車駕照。示意圖／ingimage

台北地區大眾交通運輸相當便利，不少人外出都靠捷運、公車，但反觀中南部地區卻是經常需要自己開車、騎車才方便。日前就有一名土生土長的台北人和南部人同事聊天聊到，「不太會自己搭火車，自己也沒有駕照，大部分都是搭公車及捷運」，這令對方相當驚訝，讓她忍不住發文感嘆「沒有駕照真的有錯嗎？」

原PO表示，某次跟同事聊天提到自己不太會搭火車也沒有駕照，大部分時間都是搭公車及捷運，沒想到家住屏東的同事竟緊皺眉頭問她，「怎麼有這麼奇怪的小孩啊？」這名同事家中的每個小孩都會開車出去玩，便反問原PO，「為什麼不會開車？這樣要怎麼生活？」同事還表示她女兒早就會自己搭飛機出國念書，也有自己的車每天上下學代步，話中隱約透露著鄙視。

同事的一席話傷透了原PO的心，她坦言「台北的車真的很多，又要花時間找車位，台北跟中南部比起騎車是真的很危險，所以我家人才不想讓我騎車」，她感嘆明明生長環境不同，接觸的事物也不同，不應該用自己的觀念去批評別人。

網友們紛紛留言，「環境不同啦不要想太多～台北交通很方便啊，我有駕照但也搭捷運」、「會不會跟需不需要是兩回事」、「沒錯啊！這是個人選擇，但到其他縣市的時候不要麻煩別人載就好」、「不會搭火車是誇張了點」、「沒駕照沒關係，去外縣市不要永遠當後座就好，有時候騎的很累也沒辦法輪」。

但也有網友建議，「（駕照）考起來放也好，如果哪天真的需要用到」、「應該是說就是學會一個技能吧，像我平常也不需要開車，但我還是去把駕照考到了，在有需要的時候可以用到也不用麻煩別人」、「考到駕照跟會不會開還是兩回事的」。

Dcard 捷運 駕照

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