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他好奇「超商店員不愛吃關東煮？」過來人曝四字關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為關東煮十分美味，同時也好奇「店員喜不喜歡吃關東煮？」，示意圖。圖／Ingimage
原PO認為關東煮十分美味，同時也好奇「店員喜不喜歡吃關東煮？」，示意圖。圖／Ingimage

超商為提供消費者全方位的便利，產品愈來愈豐富多元，更與各式品牌聯名推出美食，吸引消費者掏錢買單。有網友分享，自己是關東煮的熱愛者，這樣美味的食物，卻不見店員買來吃，令他疑惑道「為什麼都沒看到店員買來吃？」

一名網友於《Dcard》上發文分享，因超商便利性高，他經常於於超商購入美食果腹，卻讓他發現，香氣四溢又美味的關東煮竟不受店員喜愛，鮮少看到員工自掏腰包購入享用，讓他好奇發問「關東煮這麼美味的食物，店員都不會想吃嗎？而且有吃還能喝湯，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」。

有超商店員現身解釋，「衛生安全」難把關，「泡了一整天很恐怖」、「其實等到下班，關東煮都泡了一整天了，味道沒了也不好吃」、「那個很油，衛生也有疑慮」、「一來那個很油，每次都要燙個兩次以上的熱水。二來要吃也都是帶回家吃，而且都要到大夜才會報廢。三，關東煮的容器超級難清理的」。

但也有人為關東煮抱不平，「關東煮很好吃耶，偶爾天氣冷冷的下班會報廢關東煮回去吃，我們每天都會洗和報廢，所以也沒覺得很髒」、「冬天的時候都會喝關東煮的湯，熱熱的好幸福！關東煮我們店都會每天洗，食材也是當天換，完全不會有噁心的問題！」。

超商 Dcard

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