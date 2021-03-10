吃火鍋時翻找手機竟掏出「這一物」 全網笑翻：你不孤單！

現今科技進步，手機更是出門不離身，因輕便而使得民眾經常隨手亂放，引發不少生活趣事。有網友分享，日前與老婆外出吃火鍋，翻找口袋拿手機卻驚見「此物」，隔壁情侶更是笑到美丁每當。

一名網友於《爆廢公社二館》上發文分享，日前他與老婆外出吃火鍋，吃到一半時原PO摸了摸口袋查找手機，不料卻摸到一隻「遙控器」，隔壁桌的情侶看到後更是笑得「美丁每當」。對此，原PO請老婆拍下經典畫面後分享，詼諧道「讓我知道我不孤單，PO上最尷尬時刻的照片」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言認為實在太好笑，「笑到不行」、「這個手機很大隻」，也有網友KUSO留言，「老闆：先生麻煩遙控器還我好嗎？」、「專業置入」、「業配文無誤」、「麻煩，可以幫我切換頻道嗎？」、「這跟我家的遙控器一模一樣」。

也有網友分享慘痛經驗，「你不孤單，我也做過這種事，帶冷氣遙控器出門」、「我曾經誤以為是鉛筆盒，帶去學校，拿出來全班同學大笑」、「我朋友去畢業旅行，心想的是手機，帶的是冷氣遙控器」。另外有不少網友好奇原PO沒帶手機，如何拍照上傳這尷尬的時刻呢？原PO也於文末解釋道「現場用老婆大人的手機拍照，回家再用LINE傳到我手機上傳」。