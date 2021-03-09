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「雞排賣30元」年代 ！加珍奶50元是標配 網嘆：價格回不去了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問「以前一塊雞排才賣30元是真的嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友詢問「以前一塊雞排才賣30元是真的嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

現今物價、房價不斷上漲，許多人常回憶以前的價格水平，倘若不是那年代出生的人，可能無法體會傳說中的銅板價。近日有網友以「以前一塊雞排才賣30元是真的嗎？」為題發文，貼文掀起眾人一陣熱議。

原PO在PTT發文表示，從以前到現在只吃過55跟60元的雞排，聽家裡的人說以前一塊雞排才賣30元，讓他聽完不敢置信，同時好奇詢問「這是真的嗎？還是唬爛的？」

貼文一出，網友留言回應，「真的啊！雞排加珍奶50塊就打發了」、「我喝過一杯10元的珍奶、雞排30元」、「以前35元還覺得有點貴，現在起碼都要50起跳」、「我第一次吃雞排是小學，記得35元就超大一片」、「老實說以前還有25的」、「小學吃25還送一杯紅茶」。

但也有人指出雞排價格上漲的原因，「原物料和房租上漲，價格自然變貴」、「現在成本也就大概35/每塊，其他都是幫忙付人事和店租」、「現在很多錢都是拿去繳給房東的」。

雞排 珍奶

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