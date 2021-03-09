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阿伯出代誌了！捷運上「聲聲嬌喘」 一旁女乘客尷尬笑歪
現代人搭捷運滑手機、聽音樂比比皆是，不過有些人捷運上聽音樂，不戴耳機直接放出聲音，容易影響其他乘客，但有人有插耳機卻還是意外傳出「令人害羞的聲音」，讓旁邊座位的人尷尬不已。
一位網友在臉書「爆廢1公社」上傳一段影片大聲告知「阿北，你耳機沒接好」，影片中一位阿伯搭乘捷運淡水線，開往淡水的方向，他還很有公德心的戴上耳機專心注視自己的手機，怎知隔座的女乘客突然面帶羞澀的開始狂笑，並尷尬的不時用手搧凉，同時車廂中傳來聲聲「女性的嬌喘聲」。隨著嬌喘聲，女乘客更尷尬也笑得更大聲了，座位同側的另一位女乘客也不時把頭轉向阿伯，好像想跟戴耳機的他說什麼。
影片上傳後引起網友熱議，紛紛留言回應說「阿北出事了」、「母湯哦阿伯，妹啊害羞了」、「哇！阿伯出名了」，有網友打趣說「旁邊妹子很嗨啊」、「是不是妳傳給阿伯的」、「阿北老司機」，更有網友說「阿伯故意把線拔掉的」、「阿伯，大家都知道你在看什麼」，有網友更想知道「旁邊尷尬的妹子有沒有在這社團」。
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