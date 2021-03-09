快訊

萬一台灣「扛不住」？台版擊殺鏈與美國的憂心

火大！談梅根接受專訪 英主持人氣到衝出攝影棚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員簡介稱「尋找不想努力的妹妹」 網無言：這樣誰敢拿餐

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇點開外送員的簡介，沒想到對方的自我介紹讓他大翻白眼。示意圖／ingimage
網友好奇點開外送員的簡介，沒想到對方的自我介紹讓他大翻白眼。示意圖／ingimage

玩笑話開過頭？有網友日前好奇點開外送員的簡介，沒想到對方的自我介紹讓他傻眼，照片在網上曝光，眾人調侃回應「我不想努力了！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，只見該名男子在提供外送服務的原因欄位寫道「我是個富二代，我做外送是想體驗人間的辛苦，順便尋找不想努力的妹妹」，系統顯示男子已成為外送夥伴的第5天，物化女性的言論讓原PO諷刺直呼「很棒的年輕人」。

貼文一出，網友留言回應，「體驗辛苦？去做工啊！」、「應該是指負二代吧！」、「他如果每單都遲到，那我就信真的不缺錢」、「講白的就是想騙約炮」。另外也有人表示，「女生遇到這種真的要小心，直接請他放門口之類的」、「打這樣的簡介，女生誰敢拿餐啊！」、「我是女生看到會很無言」、「這年頭什麼怪人都有」。

外送員的簡介內容讓人看傻眼。圖擷自facebook
外送員的簡介內容讓人看傻眼。圖擷自facebook

延伸閱讀

哪款泡麵味道不變？網曝「這品牌」：去超市必囤貨

逛賣場見「孤兒車」他不解 店員無奈曝用途：下班歸位很煩

肉買回來要不要洗？問題掀網熱議 內行曝「正確方法」

有洋蔥！吃膩月子餐叫外送 媽見店家「手寫4字」暖哭

相關新聞

外送員簡介稱「尋找不想努力的妹妹」 網無言：這樣誰敢拿餐

玩笑話開過頭？有網友日前好奇點開外送員的簡介，沒想到對方的自我介紹讓他傻眼，照片在網上曝光，眾人調侃回應「我不想努力了！」

鹽酥雞店貼「雞骨骼剖面圖」 網看傻：老闆獸醫系？

鹽酥雞是台灣人最愛的宵夜美食之一，不過對於雞的骨骼構造，多數人並不清楚。有網友貼出一家鹽酥雞公告的「雞骨骼剖面圖」，圖中詳列美麗骨、三角骨、雞軟骨等，讓其他網友大讚「老闆獸醫系？」

外送新功能！她點餐求外送員拍照「抓姦」 計畫通曝完美做法

外送平台日漸普及，連身處他鄉都可為家人朋友叫外送，不過竟有人利用外送功能抓姦，一名外送員近日接單後發現備註欄寫著「遠距離的我想要抓姦，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？」對此網友笑翻直言「繼小七店員後，又一個十項全能職業要產生了」，還有計畫通網友建議他橫刀奪愛，也有人笑稱「拿照片進去問男友付多少錢刪除」。

台灣鳳梨貴2倍還是賣光 日網曝「掃貨現況」大讚：超厲害

大陸上月宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，重挫我國果農生計，除國人紛紛發起挺果農活動外，連日本也有不少民眾支持認購台灣鳳梨。有日本網友在臉書貼出照片，只見台灣鳳梨雖比隔壁架上的菲律賓鳳梨貴了兩倍，卻仍是被搶購一空。

老闆很會炒！「216種炒飯」超狂菜單曝 網驚呆：以為在看榜單

不少人喜歡吃炒飯，但你能想像有店家的炒飯種類多達216種嗎？近日一名男網友分享一家炒飯專賣店的菜單，超誇張的菜單曝光後，引來大批網友熱烈討論。

怪怪的…訂2人房「再加1床」開門長這樣 網笑翻：找化妝私我

疫情全球流行之際，許多台灣人選擇在國內旅遊。而近日有網友說，他訂了宜蘭一間民宿的2人房，並要求再加一張床，想不到打開門後的畫面，瞬間讓他哭笑不得。他將照片公開後，也令網友笑翻，紛紛直呼「好像怪怪的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。