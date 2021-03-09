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外送員簡介稱「尋找不想努力的妹妹」 網無言：這樣誰敢拿餐
玩笑話開過頭？有網友日前好奇點開外送員的簡介，沒想到對方的自我介紹讓他傻眼，照片在網上曝光，眾人調侃回應「我不想努力了！」
原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，只見該名男子在提供外送服務的原因欄位寫道「我是個富二代，我做外送是想體驗人間的辛苦，順便尋找不想努力的妹妹」，系統顯示男子已成為外送夥伴的第5天，物化女性的言論讓原PO諷刺直呼「很棒的年輕人」。
貼文一出，網友留言回應，「體驗辛苦？去做工啊！」、「應該是指負二代吧！」、「他如果每單都遲到，那我就信真的不缺錢」、「講白的就是想騙約炮」。另外也有人表示，「女生遇到這種真的要小心，直接請他放門口之類的」、「打這樣的簡介，女生誰敢拿餐啊！」、「我是女生看到會很無言」、「這年頭什麼怪人都有」。
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