外送新功能！她點餐求外送員拍照「抓姦」 計畫通曝完美做法

外送平台日漸普及，連身處他鄉都可為家人朋友叫外送，不過竟有人利用外送功能抓姦！一名外送員近日接單後發現備註欄寫著「遠距離的我想要抓姦，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？」對此網友笑翻直言「繼小七店員後，又一個十項全能職業要產生了」，還有計畫通網友建議他橫刀奪愛，也有人笑稱「拿照片進去問男友付多少錢刪除」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「外送員還要兼差當抓猴，真辛苦！」他貼出一張送餐備註，上面寫著「遠距離的我想要抓姦，我男友劈腿了，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？早餐請您吃，辛苦了，請幫幫我，謝謝您！」

對此，其他網友紛紛留言「我以前遠距的時候沒有外送。有外送真是人類最棒的朋友了，外送員真是人生好夥伴」、「要加收服務費才合理，看來日後外送員的價值水漲船高了」、「原來還有這個功用，學起來」、「外送員：（敲門）先生請問你要花多少錢買這張照片？」、「問男友要給多少遮口費，還可以現領」。

還有計畫通網友留言「先放女鞋在門口然後拍照回傳，然後隔天早上女生請吃早餐的時候藉機安慰，橫刀奪愛」，其他人大贊「真是內行」、「快放雙鞋上去」、「橫刀奪愛才是愛」。