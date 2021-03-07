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老闆很會炒！「216種炒飯」超狂菜單曝 網驚呆：以為在看榜單

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享一家炒飯專賣店的菜單，什麼口味都有，掀起眾人熱議。圖／翻攝自路上觀察學院
網友分享一家炒飯專賣店的菜單，什麼口味都有，掀起眾人熱議。圖／翻攝自路上觀察學院

不少人喜歡吃炒飯，但你能想像有店家的炒飯種類多達216種嗎？近日一名男網友分享一家炒飯專賣店的菜單，超誇張的菜單曝光後，引來大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文表示，「老闆很會炒，什麼口味都有，看菜單跟看榜單一樣，有選擇困難的人不能來啊！」只見照片中，滿滿都是密密麻麻的菜單，有賣炒飯、炒麵、湯麵、炒米粉、湯米粉、炒河粉、湯河粉、燴飯等。

其中，光是炒飯就高達216種，除了常見的火腿蛋炒飯、肉絲蛋炒飯、蝦仁蛋炒飯，還有特別的番茄魷魚蛋炒飯、青椒燻雞蛋炒飯、咖哩蟹肉蛋炒飯等，品項可說是五花八門。

照片曝光後，立刻掀起網友熱議，紛紛留言「我以為聯考放榜」、「以為在看補習班榜單」、「原來是菜單，我還以為是放榜榜單呢」、「這個有選擇障礙的去就崩潰了」、「今晚我想來點...要吃什麼？選擇困難」、「有老花眼的一定不會去這家店」。

光是炒飯就高達216種，菜單貼滿牆壁。圖／翻攝自路上觀察學院
光是炒飯就高達216種，菜單貼滿牆壁。圖／翻攝自路上觀察學院

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