老闆很會炒！「216種炒飯」超狂菜單曝 網驚呆：以為在看榜單

不少人喜歡吃炒飯，但你能想像有店家的炒飯種類多達216種嗎？近日一名男網友分享一家炒飯專賣店的菜單，超誇張的菜單曝光後，引來大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文表示，「老闆很會炒，什麼口味都有，看菜單跟看榜單一樣，有選擇困難的人不能來啊！」只見照片中，滿滿都是密密麻麻的菜單，有賣炒飯、炒麵、湯麵、炒米粉、湯米粉、炒河粉、湯河粉、燴飯等。

其中，光是炒飯就高達216種，除了常見的火腿蛋炒飯、肉絲蛋炒飯、蝦仁蛋炒飯，還有特別的番茄魷魚蛋炒飯、青椒燻雞蛋炒飯、咖哩蟹肉蛋炒飯等，品項可說是五花八門。