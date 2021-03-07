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怪怪的…訂2人房「再加1床」開門長這樣 網笑翻：找化妝私我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露自己訂了宜蘭一間民宿的2人房，並要求再加一張床，想不到打開門後，瞬間讓他哭笑不得。 圖擷自《爆廢公社二館》
一名網友透露自己訂了宜蘭一間民宿的2人房，並要求再加一張床，想不到打開門後，瞬間讓他哭笑不得。 圖擷自《爆廢公社二館》

疫情全球流行之際，許多台灣人選擇在國內旅遊。而近日有網友說，他訂了宜蘭一間民宿的2人房，並要求再加一張床，想不到打開門後的畫面，瞬間讓他哭笑不得。他將照片公開後，也令網友笑翻，紛紛直呼「好像怪怪的」。

這名陳姓網友昨（6）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，指出自己訂了宜蘭民宿一間2人房再加1床，想不到打開門後，「說不出的感覺，說不出的悲傷」。畫面中能看到，一張雙人床靠在牆角，但這張全白的單人床，孤零零地放在房間中央。

文章發出至今日下午4點，僅過19小時，卻吸引高達1.4萬人按讚、1436則留言分享。網友紛紛表示，「好像怪怪的」、「為什麼我剛剛誤以為看到停屍床」、「以為在停屍間」、「感覺要跪下」、「需要化妝，請私訊喔」；也有人聯想到其他床，「等一下會有按摩師啦」、「這等一下絕對有油壓」。

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