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草莓一籃只要80元真的這麼便宜嗎？ 網友曝真相：要小心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他到市場去買草莓時，發現其中一攤水果販「一籃草莓」竟然只賣80元，不禁讓他懷疑問道「現在草莓有這麼便宜嗎？」圖擷自爆廢公社二館
一名網友PO文提到，他到市場去買草莓時，發現其中一攤水果販「一籃草莓」竟然只賣80元，不禁讓他懷疑問道「現在草莓有這麼便宜嗎？」圖擷自爆廢公社二館

台灣水果種類眾多，每種水果都會根據當時的產量、季節等而有不同的價格。對此，就有一名網友昨（6）日在臉書《 爆廢公社二館 》中PO文提到，他到市場去買草莓時，發現其中一攤水果販「一籃草莓」竟然只賣80元，因為與平時看到的草莓價格不同，因此他就好奇詢問廣大網友「現在草莓有便宜成這樣嗎？」

原PO在文中表示，昨日他到市場去買草莓，剛好看到某水果販有在賣，於是就上前詢問「老闆多少錢？」對方竟回「80元」。從原PO貼出的照片中可見，該一籃草莓裡，大概有超過100顆草莓，照理來說應該不會是這麼便宜的價格，隨後原PO就問「是秤斤賣嗎？」但老闆竟回「就這一籃80元」，讓他不禁懷疑現在草莓是否真的這麼便宜，並希望有網友出來解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「今年的草莓是真的便宜，愛吃的要趁今年」、「過年前草莓很貴，要吃趁現在」、「這個數量應該可以拿來做果醬了」、「是因為今年沒風沒雨，蔬菜水果都豐收才這麼便宜」、「今年真的便宜到很誇張」、「其實小顆的草莓本來很多都是一籃籃賣」、「今年是真的很便宜」、「雨水少、天氣好，草莓大出所以就便宜了」、「這種小草莓這樣的價格是有的，我家這邊三籃還只要100」、「這時間點草莓本來就便宜了」、「因為過季了，越尾會越便宜」。

不過也有眼尖網友發現，這一籃草莓會這麼便宜其實另有原因，「這籃草莓感覺很多都發霉了」、「看起來賣相不好，所以才便宜的」、「賣相好差，所以才降價的吧」、「感覺很多都發霉了，要小心」、「記得翻起來看一下，有可能上面漂亮，另一面不漂亮，有些攤販會為了趕快買出去，所以才賣得很便宜」、「便宜是便宜，可是看起來賣相不佳感覺不好吃，所以才降價的」。

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