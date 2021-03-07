花椰菜變超嫩！ 北部人妻驚呆「中部吃法」：連小孩都愛

飲食習慣不同，料理方式也會隨之改變。一名嫁到中部的北部人妻，昨（6）日分享兩地區處理「花椰菜」的差異，讓她直呼，第一次知道花椰菜還能這樣吃，真的大開眼界。

這名人妻昨天在臉書社團《爆廢公社二館》發文，指出身為北部人的她，嫁到中部後才知道，中部人吃花椰菜會把菜梗外面的粗皮去掉，吃裡面比較嫩的地方。她也問了中部的朋友，才知道中部人一直以來都會去皮；而她身邊的台北朋友則表示沒有這樣的習慣，直呼「為什麼要去皮？有差別嗎？」

「有差別！吃起來變成非常嫩，小屁孩非常愛吃」原PO說道。她接著補充自己的公公連地瓜葉的梗都去皮，只留中間的嫩芯，種種沒見過的料理方式，也讓該名人妻表示，「廚藝小白長知識了」。

文章一出，網友們也回應，「原來要去皮，囧」、「去皮＋1（中部人）」、「原來地瓜葉也要去皮，現在才知道」。

不過更多網友指出，「不是本來就去皮喔？」、「我住北部，但小時候就知道」、「妳應該小時候很好命，不用進廚房」、「一直都去皮，但是應該跟地方無關，跟原生家庭成員有關」；對此原PO也更新文章內容，指出可能是她跟身邊的北部人沒有這樣的習慣，強調自己絕對沒有要針對北部人。