超狂婚宴！整塊烏魚子端上桌 網笑：誰跟你一片一片？

不同喜宴的餐點安排都不盡相同，而台灣南部的辦桌更是有名的「超霸氣」。日前一名網友在臉書分享自己妹妹喜宴的菜色，其中一道菜竟是一整片的烏魚子，且每人一大片，擺在桌上相當壯觀，讓許多網友驕傲稱這是「海口人的霸氣」。

原PO在臉書發文分享，自己到屏東參加妹妹的流水席喜宴，竟看到一桌超澎湃菜色，讓她不禁直呼這是「海口人的霸氣」，更貼上超豪華的菜色，其中包括一大塊東坡肉、每人一整片烏魚子，份量可說是相當豪爽，讓她得意表示「小孩子才跟你切一片片，這邊都是給你一整塊。」

除了一整片的烏魚子外，原PO更貼出該婚宴其他道「超豪華菜餚」。 圖擷自 爆廢1公社

除了一整片的烏魚子外，原PO更貼出該婚宴其他道「超豪華菜餚」。圖擷自 爆廢1公社

此文一出，不少網友羨慕的回應表示，「俗又有力」、「還真霸氣」、「我超愛吃流水席 」、「這麼大器！！超厲害」、「整根拿起來啃...」、「不是啊，這塊不管什麼子，吃完就飽了啊」、「這比一桶冰淇淋還狂」、「這個我可以」、「我比較好奇這樣一桌多少錢」。

更有留言也藉此分享自己吃過的「豪華喜宴菜色」照片，紛紛貼出整隻的大蝦、一人一整桶冰淇淋及佛跳牆的菜餚，讓許多網友不禁直呼「南部的流水席就是霸氣！」