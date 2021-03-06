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廂型車上一根「神秘金屬球管」 內行人曝用途：為了通風

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他在路邊偶然發現一輛廂型車上裝著一顆看似通風管的「金屬球」，由於外形奇特，他好奇詢問廣大網友「這是做啥用的？」圖擷自路上觀察學院
一名網友PO文提到，他在路邊偶然發現一輛廂型車上裝著一顆看似通風管的「金屬球」，由於外形奇特，他好奇詢問廣大網友「這是做啥用的？」圖擷自路上觀察學院

昨（5）日一名網友在臉書《路上觀察學院》中PO文提到，他在路邊偶然發現一輛廂型車上裝著一顆看似通風管的「金屬球」，由於外形奇特，與平時所看到的汽車裝置不同，於是好奇詢問廣大網友「這是做啥用的？」

原PO在文中貼出一張照片，從中可見，一輛銀白色的廂型車停靠在路旁，乍看之下沒什麼問題，不過仔細觀察會發現，廂型車的窗戶上竟有一根用鐵管連接的「詭異金屬球」，而且還直接佔據車窗的一半。看到這樣的場景原PO不禁直呼「這台很兇，還掛雷啊！」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛打趣留言，「感覺像是行動餐車」、「露營睡覺時換氣用的」、「感覺像小型的化學工廠」、「應該是當作露營車用」、「晚上可以開啟七彩霓虹燈模式」、「正港的外掛渦輪」、「這感覺露營會很好用」、「或許是抽很大的人型蒸汽火車，所以需要這種排煙系統吧」、「應該是冷氣壞了不修，所以才多裝的」、「可以讓你在車子裡烤肉用的」、「車主絕對是露營玩家」。

不少內行網友也出面來解答，「這個是『通風球』，如果風大雨大的天氣，蠻會漏水的」、「這是『扇球』內部溫度比外界高，外部風很大時就會自己轉動、抽風」、「這叫做被動式空氣對流裝置」、「這是用風力帶動的通風扇，可以把車內空氣排出，通常會在工廠看到這種裝置」、「為了省油不開冷氣而裝的通風球」。

更有眼尖網友發現，其實這輛廂型車已在路邊停放好幾年以上，就連在Google Map上都找得到，因此也有部分網友猜測，可能是有在定期洗車，才會在一直將車輛停在路邊。

有眼尖網友發現，該廂型車已在路邊停放好幾年以上，就連在Google Map上都找得到。圖擷自路上觀察學院
有眼尖網友發現，該廂型車已在路邊停放好幾年以上，就連在Google Map上都找得到。圖擷自路上觀察學院

露營 車主

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