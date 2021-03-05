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友人突索帳戶餘額截圖！ 原因曝光網大讚：還有這一招

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出對話截圖，引起全場共鳴。圖擷自Dcard
原PO貼出對話截圖，引起全場共鳴。圖擷自Dcard

許多人會將收入存入戶頭、或投資、買股票等用途，存款多寡也影響他們的日常開銷。有網友分享，日前朋友請他截圖「帳戶的餘額」，追問之下才得知真正用途，更讓不少網友直呼「超需要」。

一名網友於《Dcard》上貼出一張對話截圖，只見朋友突然傳訊要求「拍存摺餘額」，令他感到相當疑惑「神經喔？拍給你看幹嘛？」，不料對方立刻回應「因為剛剛有人跟我借錢啦！」，原PO頓時恍然大悟，並得知好友其實暗指自己存款不多。

文章發布後，留言區蓋起高樓，網友紛紛直呼「我也可以！」，「我都用六位數的密碼守護不會超過三位數的存款」、「笑死，好賤的朋友」、「沒事，也可以跟我借，搞不好我的存摺更有說服力」。

也有網友直言，被借錢真的很困擾，這樣的法子正好能幫助他們，「我真的都會用這招婉拒耶，超有用」、「我都不知道還有這招，真的不想再借錢了啦」，但也有網友吐心酸，「遇到一定要借的人，連零頭都會叫你吐出來」、「如果還能領百元鈔，對方看你還有393元還是跟你借300」。

網友分享自己的帳戶餘額。圖擷自Dcard
網友分享自己的帳戶餘額。圖擷自Dcard

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