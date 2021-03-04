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他好奇同事上大號用擦手紙清潔？ 有經驗網友讚：很內行

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友看到公司裡外籍同事拿擦手紙去上廁所，讓他看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名網友看到公司裡外籍同事拿擦手紙去上廁所，讓他看了很傻眼。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

上完廁所要用衛生紙擦拭乾淨，是許多人都會做的事情，不過每種衛生紙都有其用途，例如「擦手紙」顧名思義就是用來擦手的，一般人不會拿來做為上大號使用，不過有位網友在臉書貼文表示，在公司看到一名外籍人士拿了擦手紙就去上廁所，讓他看了也傻眼。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，日前在公司的茶水間洗碗的時候，看到一名外國人抽了5、6張擦手紙，然後就進去廁所上大號，這舉動讓他看了也愣住，好奇難道外國人不知道這是擦手紙嗎？

貼文一出引起鄉民討論，「你等等要問一下老外屁股還好嗎？」、「有點粗，總比沒有好啊」、「你確定那是拿來擦屁股的？」、「據說…以前的人還用竹片耶」、「小意思吧…我住海邊，隔壁鄰居在堤防上面大便還用石頭擦！你這個根本小兒科啊」、「我覺得他可能是怕裡面沒有衛生紙」、「其實是拿去墊馬桶坐墊，並不是真的要拿來擦」。

有同樣經驗的人則稱讚非常內行，「其實這擦屁股很乾淨」、「這款摩擦力好，擦得更乾淨」、「我覺得用這個擦超方便的，一張就解決了。一般衛生紙要抽好幾張，還不一定擦的乾淨」、「內行，好用」、「上大號超好用」。

爆怨公社

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