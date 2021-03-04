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神人老媽刀工切出「草莓龍蝦」 隔天再送「櫻桃蜈蚣」網驚艷

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的神人老媽展現刀工，切出「草莓龍蝦」讓他直呼驚艷！圖擷自Dcard有趣版
原PO的神人老媽展現刀工，切出「草莓龍蝦」讓他直呼驚艷！圖擷自Dcard有趣版

美食除了講究美味，有的人也很講求擺盤方式，以達色香味俱全的最佳狀態，日前就有一名網友分享神人媽媽的巧手，她將草莓切成「草莓口味的龍蝦」，讓網友看了忍不住驚嘆真的很厲害。

原PO在Dcard有趣板發文分享，某天媽媽傳來訊息，點開一看發現是一隻「龍蝦」，但這隻龍蝦越看越不對勁，放大仔細一看才驚覺「居然是『草莓口味』的龍蝦」，讓他忍不住驚嘆「我媽的食物藝術還蠻猛的」，他也補充說明媽媽是用一把刀切片、切條再組合而成。

文章一出引來4千多位網友按讚分享，網友們紛紛留言「莫非是傳說中的「西當普利斯（指電影《與龍共舞》經典台詞：sit down please）」？」、「蝦蝦比了讚」、「媽媽好強！」、「可愛的阿母」、「等哪一天草莓是龍蝦口味的時候再叫我」。

網友反應熱烈，原PO隔天再度貼出媽媽的新作品，她利用櫻桃圓圓的果肉及長長的梗，排成一隻「櫻桃蜈蚣」形狀，這次讓網友看了直呼「被嚇到了啦」、「看到頭皮發麻」。

神人老媽隔天再送一盤「櫻桃蜈蚣」當場嚇壞許多網友。圖擷自Dcard有趣版
神人老媽隔天再送一盤「櫻桃蜈蚣」當場嚇壞許多網友。圖擷自Dcard有趣版

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