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福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：對她的愛不曾改變

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中獎卻不開心！她拿到這樣發票崩潰：是要跟上帝領嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
每兩個月一次的統一發票對獎，是許多人的小確幸。 圖／聯合報系資料照片
每兩個月一次的統一發票對獎，是許多人的小確幸。 圖／聯合報系資料照片

一名女網友加完油後拿到一張只印一半的發票，剛好又中獎，讓她不知道能不能兌獎。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友加完油後拿到一張只印一半的發票，剛好又中獎，讓她不知道能不能兌獎。 圖／翻攝自「爆怨公社」
在物價高漲、薪水不漲的年代，每兩個月的統一發票開獎是許多人的希望，有人會將發票存在電子載具裡，再讓系統幫忙對獎，也有人習慣列印發票出來，親自一張一張對。有位女網友日前去加油後，拿到的發票只印一半，時間日期以下的部分全部都空白，讓她不知道如何是好，鄉民們看了建議她回原本的加油站開印證明就可以了。

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出一張發票照片，只見這張發票上面有加油站名稱、發票號碼、月份、日期、時間，但下面的消費品項金額等等字樣全部都空白，原PO哀怨地說「天啊！我怎麼會這麼粗心，怎麼都沒發現加油站的店員給我發票時，是剛好發票已經到底了，印到這樣的發票給我，我卻當下都沒發現」。

拿到只印一半的發票讓人傻眼，但更讓她無言的是這張發票竟然還中獎，讓原PO崩潰地說「眼睜睜看著錢飛走了」、「安捏是要叫我跟上帝領獎嗎？」

貼文一出，有許多網友都提出補救方法，「好像可以請他們重新印」、「可以回當初加油的地方開印證明，類似明細的東西，跟著發票一起，還是可以領獎喔」、「發票號碼看的到，應該可回去請他們處理」、「可以拿回去原加油站，確認無誤會補印一張」、「補印後請店家蓋發票章，再拿至兌獎單位進行兌獎」、「可以回加油站，請他們拿存底影印，蓋發票章就可以領了，我也曾經有過」。

其實《財政部》官網就有註明，依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，發票若破損不全或填載模糊不清、無法辨認者，原則上不得兌領獎金，但如經開立發票的營業人證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可給與獎金。

統一發票

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