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畢業了！阿公送孫「50萬大禮」祝賀 網驚呆：非常有紀念價值

聯合新聞網 / 綜合報導
男學生收到阿公送來的畢業禮物竟是一張「面額50萬元」的鈔票。圖擷自Dcard
男學生收到阿公送來的畢業禮物竟是一張「面額50萬元」的鈔票。圖擷自Dcard

畢業快樂！一名碩士生的阿公之前答應他只要確定畢業就會送禮祝賀，近日他終於拿到阿公送的禮物，但竟然是一張「50萬元大鈔」，讓他實在忍不住笑虧「還以為是新台幣」，許多網友看了也紛紛大讚，「非常有紀念價值！」

原PO在Dcard發文表示，阿公之前答應他，等他碩士畢業就要送他「畢業禮物」，如今他也寫完論文，正在等7月口試，因此他便提前向阿公討了約定好的畢業禮物。怎知，阿公卻給他一張「50萬元大鈔」，讓他忍不住笑了，「阿公說這要給我當錢母的，我以為是台幣50萬元啊」；原PO後續補充，「我有問過阿公，他說他以前當里長的時候跟一個高層買的」。

文章曝光後引起網友關注，紛紛留言「幣值可能沒什麼價值，但是作為收藏滿有價值的」、「這張留給你孫子，應該很值錢」、「可能阿公的阿公也這樣騙過他」、「如果是還能用，那它非常值錢」，其中就有內行網友透露，這是國民政府在大陸時期發行的「金圓券」，「金圓劵發行初期是1：1835兌換舊台幣，但後期金圓劵的通膨有夠誇張的」。

原來，「金圓券」於西元1948年至1949年年間發行，是國民政府在大陸地區發行的法定貨幣，流通範圍除台灣省外的中華民國政府實際控制區域。依中央銀行券幣數位博物館資料可知，金圓券面額差距極大，從1元至500萬元皆有印發，但目前均以作廢、無法使用。

Dcard 貨幣政策 通膨

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