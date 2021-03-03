快訊

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

背24萬學貸何時能還完?她繳完一期存款餘額剩3位數 嘆心好累

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人大學生畢業後就忙著找工作賺錢，趕著將學貸繳清。示意圖／ingimage
許多人大學生畢業後就忙著找工作賺錢，趕著將學貸繳清。示意圖／ingimage

許多年輕學生背負學貸才完成了學業，畢業後立刻找工作賺錢還款，近日就有一位女網友曝光她的帳戶餘額，繳了學貸後竟只剩下「3位數」，讓她直呼「心好累呀」，貼文一出也引來許多正在還貸的網友安慰，「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「從10幾萬看到剩下3萬多的開心真的難以言喻」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，只見她的帳戶扣除學貸還款後僅剩下334元，但仍有近24萬元學貸還沒繳清，讓她忍不住輕嘆，「心好累呀～各位還有學貸的朋友還剩多少才還完呢？一起努力賺錢吧」。

一名女網友貼出帳戶餘額資料，表示繳完學貸後帳戶剩下3位數，學貸也還有近24萬還沒還完，讓她忍不住心累感嘆。圖擷自爆廢1公社
一名女網友貼出帳戶餘額資料，表示繳完學貸後帳戶剩下3位數，學貸也還有近24萬還沒還完，讓她忍不住心累感嘆。圖擷自爆廢1公社

文章曝光後引來許多網友回應，「畢業10年，今年年初剛還完」、「從10幾萬看到剩下3萬多的開心真的難以言喻」、「正在背債中，大概10萬」、「3萬8一次繳完」、「我還了9年」、「畢業7年、大學+碩士貸了64萬，目前剩8萬，不斷接工作+外送+出國必搞代購...」、「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「學貸完車貸，車貸完房貸，人生因目標而負債」、「房貸才是無底洞」。

其中，也有網友看了許多人畢業後趕著「還債」，也忍不住感嘆，「感謝家庭讓我沒繳過學貸，原來學貸金額也不少」、「唸書時堅持半工半讀，自己的生活費跟學費都自己繳，而且還有拿一些回家，慶幸沒負債」。

爆廢公社 學貸

延伸閱讀

每月發薪日就得繳4萬元房貸 他貼扣款紀錄：為了房子撐著

7年級生存款還沒破百萬？ 釣「負二貸」現身哭爆：嗆我嗆夠沒

為何學生繳學雜費還要「幫學校掃地」？ 網揭關鍵主因

錯搭Gamestop炒股末班車！19歲大學生慘賠30萬學貸積蓄 戶頭剩1000元不後悔

相關新聞

畢業了！阿公送孫「50萬大禮」祝賀 網驚呆：非常有紀念價值

畢業快樂！一名碩士生收到阿公之前答應他只要確定畢業就會送禮祝賀，近日他終於拿到阿公送的禮物，但竟然是一張「50萬元大鈔」讓他實在忍不住笑虧，「還以為是新台幣就好了」，許多網友看了紛紛大讚「非常有紀念價值！」

背24萬學貸何時能還完?她繳完一期存款餘額剩3位數 嘆心好累

許多年輕學生背負學貸才完成了學業，畢業後立刻找工作賺錢還款，近日就有一位女網友曝光她的帳戶餘額，繳了學貸後竟只剩下「3位數」，讓她直呼「心好累呀」，貼文一出也引來許多正在還貸的網友安慰，「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「從10幾萬看到剩下3萬多的開心真的難以言喻」。

最強自助餐店！她買便當見80道菜 網看傻：根本滿漢全席

自助餐店是外食族朋友的最佳選擇，不只提供多元菜色，自由搭配也是優勢之一。日前就有一位網友在網路上分享最近發現的一家超狂自助餐店，桌上竟擺滿超過80道菜色，讓人看了直呼「根本是在辦桌」，紛紛號召前往朝聖。

超糗！男友媽媽臨時上門 她來不及藏桌邊情趣用品...

一名女子分享男友媽媽臨時到訪時發生的窘事，網友紛紛爆笑同感：「遇到這種情形真的會尷尬癌上身啊！」

小孩燈謎作業好難！爸爸「剩4題」想破頭解不開 你能答幾題？

今年猜過燈謎了嗎？小孩的元宵連假作業，卻成了一名爸爸的煩惱。網友在臉書社團發文求救，小孩的連假作業共有10題燈謎要解，但想破頭始終有4個摸不著頭緒，於是PO圖希望能集思廣益。不久後神通廣大的網友們湊出所有答案，來看看你能解開幾題呢？

外送叫日式飯糰 他開盒見「一盤散沙」超崩潰：散壽司嗎？

美食外送平台方便快速，讓民眾輕鬆在家點，就能享用到美味的食物。近日，一名網友透過外送平台點了一份「日式飯糰」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。