背24萬學貸何時能還完?她繳完一期存款餘額剩3位數 嘆心好累

許多年輕學生背負學貸才完成了學業，畢業後立刻找工作賺錢還款，近日就有一位女網友曝光她的帳戶餘額，繳了學貸後竟只剩下「3位數」，讓她直呼「心好累呀」，貼文一出也引來許多正在還貸的網友安慰，「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「從10幾萬看到剩下3萬多的開心真的難以言喻」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，只見她的帳戶扣除學貸還款後僅剩下334元，但仍有近24萬元學貸還沒繳清，讓她忍不住輕嘆，「心好累呀～各位還有學貸的朋友還剩多少才還完呢？一起努力賺錢吧」。

一名女網友貼出帳戶餘額資料，表示繳完學貸後帳戶剩下3位數，學貸也還有近24萬還沒還完，讓她忍不住心累感嘆。圖擷自 爆廢1公社

文章曝光後引來許多網友回應，「畢業10年，今年年初剛還完」、「從10幾萬看到剩下3萬多的開心真的難以言喻」、「正在背債中，大概10萬」、「3萬8一次繳完」、「我還了9年」、「畢業7年、大學+碩士貸了64萬，目前剩8萬，不斷接工作+外送+出國必搞代購...」、「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「學貸完車貸，車貸完房貸，人生因目標而負債」、「房貸才是無底洞」。

其中，也有網友看了許多人畢業後趕著「還債」，也忍不住感嘆，「感謝家庭讓我沒繳過學貸，原來學貸金額也不少」、「唸書時堅持半工半讀，自己的生活費跟學費都自己繳，而且還有拿一些回家，慶幸沒負債」。