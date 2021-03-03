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最強自助餐店！她買便當見80道菜 網看傻：根本滿漢全席

聯合新聞網 / 綜合報導
自助餐店提供多元菜色，深受外食族喜愛。示意圖／聯合報系資料照
自助餐店提供多元菜色，深受外食族喜愛。示意圖／聯合報系資料照

自助餐店外食族朋友的最佳選擇，不只提供多元菜色，自由搭配也是優勢之一。日前就有一位女網友在網路上分享最近發現的一家超狂自助餐店，桌上竟擺滿超過80道菜色，讓人看了直呼「根本是在辦桌」，紛紛號召前往朝聖。

這位網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文分享「超過80道菜的路邊自助餐」，引起大批網友好奇，她貼出一張照片，只見照片中桌面擺滿五花八門的家常菜，不但菜色齊全，環境更是乾淨整潔，讓許多民眾慕名而來。

原PO透露這家自助餐店位在新莊四維路，堪稱是「最強廚房」，讓許多網友紛紛留言號召朝聖，「辦桌囉～」、「無下箸處的現代版本，菜太多不知如何下手」、「最喜歡這種的了，餓爆！」、「滿漢全席的概念」、「有選擇障礙的人會跪在那裡哭吧」。

外食 自助餐店

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