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外送叫日式飯糰 他開盒見「一盤散沙」超崩潰：散壽司嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友透過美食外送平台叫了一份日式飯糰，沒想到卻看見「一盤散沙」，讓他超傻眼。示意圖／Ingimage
網友透過美食外送平台叫了一份日式飯糰，沒想到卻看見「一盤散沙」，讓他超傻眼。示意圖／Ingimage

美食外送平台方便快速，讓民眾輕鬆在家點，就能享用到美味的食物。近日，一名網友透過外送平台點了一份「日式飯糰」，原以為能吃到包滿餡料、熱騰騰的飯糰，不料開盒卻看到飯糰成了「一盤散沙」的慘況，完全不是一顆飯糰該有的樣子，讓他相當崩潰。

原PO在PTT發文表示，自己透過美食外送平台點購餐點，本以為可以吃到香噴噴、料實實的美味飯糰，沒想到開盒後看見的只有一團悲劇。只見盒中的飯糰成了「未組裝版」，一顆純白的「空心米飯」就這麼倒臥在盒內邊角，其他配料則四散在各處，模樣彷彿犯案現場，完全不見飯糰該有的樣子。

原PO在文中提到，自己點的是「里肌豬排日式飯糰」，但送過來的模樣卻讓他相當不解，「叫了一個日式飯糰，結果來了變這樣，白馬非馬，散壽司也不是吧？」更崩潰的是，他還額外花了10元做升級，請店員幫忙加起司進去，然而起司就這麼躺在盒中的左上角，與高麗菜絲糾結在一塊，模樣相當悲戚。

文章一出隨即引來討論，網友紛紛留言笑道，「攪一攪吃啊」、「恭喜，盤子」、「分開比較健康啊！不知道嗎？」，也有人表示「笑死，自己組吧」、「這是食玩啦！自己組裝樂趣多」、「免費的DIY體驗還嫌」、「你從ikea叫的？」，部分網友則認為「這店員故意搞的吧？」、「明顯店家在雷」。

網友透過美食外送平台叫了一份日式飯糰，沒想到卻看見「一盤散沙」，讓他超傻眼。圖／截自PTT
網友透過美食外送平台叫了一份日式飯糰，沒想到卻看見「一盤散沙」，讓他超傻眼。圖／截自PTT

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