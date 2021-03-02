男子熱心幫婆婆推電動車 網友大讚：誰說有刺青的都8+9

在街上遇到有刺青的人，可能會聯想到壞人、黑社會的印象，但其實外表並不等於一切！近日有網友在車中見到1位熱心男子幫助婆婆推着電動車，仔細看才發現男子的右手有刺青，對此他也強調「誰說有刺青的都8+9（黑社會）」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，只見身穿黑衣的男子正為旁邊的婆婆推電動車，而且不時轉頭跟婆婆聊天，行為可說是非常熱心。此外原PO也發現，熱心男的右手臂都是刺青，這一幕令他感動直呼：「誰說有刺青的都8+9（黑社會）。

貼文一出，網友紛紛大讚男子的舉動，更指人不可貌相，「真的，不要看表面，要看行為舉止，在評斷1個人的行為」、「謝謝他的幫忙」、「刺青可能對當事人有很多種意義存在，有的為了紀念過去的人，或是希望自己看到刺青能夠提醒自己」。也有網民笑說，「確定不是逼阿嬤還債嗎？」、「可能是他自己的車」、「你錯了，可能是阿嬤的兒子」。

延伸閱讀：

婆婆漏帶證件被拒買口罩 警察不忍心一個善舉被爆讚

妻子愛心蒸蛋最後失敗凹陷發黑 網友創意聯想超爆笑