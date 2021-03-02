有洋蔥！吃膩月子餐叫外送 媽見店家「手寫4字」暖哭

不經意的貼心舉動總會讓人感到格外溫暖！一名媽媽日前剛生產完，因為吃膩月子餐想說叫外送換口味，由於還在哺乳階段不能吃退奶食物，因此特別在訂單上提醒，沒想到店家暖心回應讓她感動到快哭出來。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提到，最近剛生產完在坐月子，但已經吃膩月子餐，於是決定叫外送換口味，不過因為還在哺乳，所以選擇營養均衡的便當，也提醒店家不要有退奶蔬菜，像是韭菜、絲瓜、花椰菜等。

令人意想不到的是，店家在餐盒上寫下鼓勵話語「媽媽加油，素食均不含韭菜喔」，短短幾個字讓她瞬間被暖哭，同時表示「看到這樣的打氣，我決定後半個月都吃這家便當，媽媽對於陌生人鼓勵總是特別感動」。

貼文引來千名網友按讚留言，「有洋蔥！對方一定也是暖心媽媽來著」、「當媽看到這個真的會感動想哭」、「好店家，需要用新台幣支持」、「好貼心，小小的鼓勵對媽媽來說都是莫大的動力」、「短短一句話超大的溫暖」。