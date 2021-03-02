掏「10元」結帳遭疑假幣拒收 內行人一看驚：這一個外面賣400

這是假幣？還是具有收藏價值的紀念幣？一名外送員日前收到客人給的一枚特殊造型10元硬幣，怎料去加油站結帳時店家卻因懷疑是假幣而拒收，讓他相當不解這到底是哪來的硬幣，但當他一PO文便吸引許多內行網友指出「這在外面一個賣400元」，讓他相當驚訝。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示日前送餐時收到客人給的10元硬幣，看起來有些異狀，去加油站加油時，店家也以「不知道是不是假幣」為由拒收。

只見原PO貼出的照片中，這枚硬幣標註「中華民國八十八年」鑄造，上頭刻印著許多5元硬幣的形狀，確實並非一般常見的10元硬幣外觀。

文章曝光後引起許多網友關注，其中就有眼尖網友指出這是「新台幣發行50週年流通紀念幣」，從中央造幣廠可知這枚硬幣的正面確實寫著「新台幣發行五十週年紀念」、「1949-1999」等字樣，發行時間為民國88年6月22日。

不少網友直呼這枚硬幣值得收藏，紛紛排隊出價搶著問原PO願不願意割愛，「高價收購」、「紀念幣一顆行情30～50，交易單位：五十顆一捆」、「我拿來當作錢母」、「收藏，搞不好子孫後代就漲價」、「這外面一個賣400」。