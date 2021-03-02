拾荒嬤「腳少穿一隻鞋」推車 男子心疼1舉動暖哭萬人

人間處處有溫情！有男子日前發現拾荒嬤在洗車場撿回收，不過右腳卻少穿一隻鞋，擔心對方走路受傷，便立即到商店買新鞋和食物，阿嬤當下很開心且頻頻說謝謝，而這暖心行為也感動2.1萬人。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，洗車到一半看到阿嬤推著推車來撿回收，辛苦工作的背影讓人看了心疼，由於腳少穿一隻鞋，踩在柏油路上容易受傷，原PO見狀跑去隔壁商店買拖鞋和運動飲料，因為想說收回收需要時間，所以順道去買碗湯麵，怎知回來卻不見對方蹤影，只好趕緊去附近尋找，幸好最後有發現阿嬤。

原PO把買來的東西及身上幾百塊現金給阿嬤，原本擔心鞋子尺寸沒買對，好在穿上後尺寸剛好，阿嬤開心地揮手致謝，「看著她開心的樣子我也感到開心，轉身背影不禁讓我想起遠方的阿嬤」。

貼文掀起廣大網友迴響，眾人紛紛留言回應，「好心會有好報，你好棒」、「若每個人都能像版主這樣，對需要幫助的人付出一點愛心，社會一定超美好」、「謝謝你的善心，看到老人家推著車子撿回收都好難過」、「這種暖心文看了都很療癒，謝謝你的愛心」、「善的開始，不論結果，謝謝您」。