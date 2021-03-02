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鹹酥雞可以新增哪種好吃的調味法？ 老饕一面倒：這樣最對味
鹹酥雞可說是國民美食，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋撒上胡椒粉後的香氣令人食指大動，就有網友好奇「」，問題曝光掀起一陣熱議。
原PO在PTT>發文表示，鹹酥雞攤常見的醬料口味有胡椒、梅子、辣粉，自己認為鹹酥雞沾麥當勞的糖醋醬應該別有風味，或是拉差香甜辣椒醬和日式風味的照燒醬，想問大家想新增什麼醬料嗎？
貼文一出，網友留言回應，「海苔粉，常常這樣用來吃」、「芥末，但我希望是綠芥末」、「泰式酸甜醬」、「孜然和起司粉都很讚」、「左宗棠雞的醬料，太好吃啦！」、「美乃滋或七味粉」。
其中最多人認為加「椒鹽」最對味，「椒鹽唯一解」、「檸檬椒鹽一票」、「椒鹽才好吃，沾醬濕濕軟軟就不好吃了」、「鹹酥雞就是要乾乾地吃才好吃，像加檸檬椒鹽或芥末」、「椒鹽才是王道」。
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