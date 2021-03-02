快訊

南台灣地牛翻身 屏東最大震度4級

炮製「習凡是」？為何中共在兩會前夕高調紀念華國鋒？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹酥雞可以新增哪種好吃的調味法？ 老饕一面倒：這樣最對味

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「大家會想要鹹酥雞新增什麼醬料」，問題曝光掀起一陣熱議。示意圖。記者吳思萍／攝影
網友好奇「大家會想要鹹酥雞新增什麼醬料」，問題曝光掀起一陣熱議。示意圖。記者吳思萍／攝影

鹹酥雞可說是國民美食，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋撒上胡椒粉後的香氣令人食指大動，就有網友好奇「」，問題曝光掀起一陣熱議。

原PO在PTT>發文表示，鹹酥雞攤常見的醬料口味有胡椒、梅子、辣粉，自己認為鹹酥雞沾麥當勞的糖醋醬應該別有風味，或是拉差香甜辣椒醬和日式風味的照燒醬，想問大家想新增什麼醬料嗎？

貼文一出，網友留言回應，「海苔粉，常常這樣用來吃」、「芥末，但我希望是綠芥末」、「泰式酸甜醬」、「孜然和起司粉都很讚」、「左宗棠雞的醬料，太好吃啦！」、「美乃滋或七味粉」。

其中最多人認為加「椒鹽」最對味，「椒鹽唯一解」、「檸檬椒鹽一票」、「椒鹽才好吃，沾醬濕濕軟軟就不好吃了」、「鹹酥雞就是要乾乾地吃才好吃，像加檸檬椒鹽或芥末」、「椒鹽才是王道」。

PTT

相關新聞

鹹酥雞可以新增哪種好吃的調味法？ 老饕一面倒：這樣最對味

鹹酥雞可說是國民美食，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋撒上胡椒粉後的香氣令人食指大動，就有網友好奇「大家會想要鹹酥雞新增什麼醬料」，問題曝光掀起一陣熱議。

理科太太聯手博士先生改賣維他命 募資一週飆破3千萬

理科太太與藥學博士理科先生齊手聯合多位專家開發號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的「太空人維他命」，上月24日透過募資平台「嘖嘖」開放民眾訂購。不過，才短短幾天就幾乎賣光，累積金額高達千萬，消息被轉發到PTT讓許多網友看了直呼「扯爆了！」

祈福卡上6字許下「超地獄願望」 笑翻上萬網友：這怨念極強

許多人會手寫祈福卡期待願望實現，內容不外乎是祈求愛情、財富、健康，一名網友日前前往賣場時，卻發見一張祈福卡上，只寫了短短「6個字」，卻藏著滿滿的怨恨。照片曝光後，笑翻上萬網友，驚嘆「這怨念極強啊」。

去電丈夫赫見自己被設成「東京都知事」 老公一理由解釋讓她哭笑不得

當打電話給老公老婆時，對方的來電顯示是怎麼稱呼自己的呢？是單純的設定名字，還是會改成知名的女明星名，抑或者展現甜蜜的暱稱？最近就有位日本太太，發現她打給老公的來電顯示，居然是政治人物的名字。由於實在太過特殊，引起網友們的熱議。

驚見蛤蜊長「詭異白點」 內行人曝成因：不建議吃

台灣人一年四季都愛吃火鍋，蛤蜊正是最適合煮火鍋的食材之一，不過有網友日前煮完蛤蜊後，發現蛤蜊的肉上出現一點一點的詭異白點。有人笑稱「這蛤蜊身體不好，長期膽結石要看醫生」。而專業網友則解釋，「白色顆粒是由碳酸鈣形成，蛤蜊生長時遇到異物進入殼中，就會分泌碳酸鈣包覆異物，有此現象不建議食用」。

人妻吵吃「萬象水餃」夫崩潰 老司機曝真相：到現場才好吃

隨著網路普及，許多人會在網上分享美食資訊，讓人看了垂涎三尺。一名網友抱怨，最近老婆看了網路分享，吵著想吃「萬象水餃」，讓他相當困擾。該篇文釣出許多「老司機」，有人解釋，萬象水餃是台南知名舞廳「萬象」提供的餐點，不少上舞廳的男賓客都喜歡食用，網友直言「醉了什麼都好吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。