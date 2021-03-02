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祈福卡上6字許下「超地獄願望」 笑翻上萬網友：這怨念極強

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現有人在祈福卡上，寫下怨念極深的6字祈願語，令人哭笑得。圖擷自爆廢公社公開版
一名網友發現有人在祈福卡上，寫下怨念極深的6字祈願語，令人哭笑得。圖擷自爆廢公社公開版

許多人會手寫祈福卡期待願望實現，內容不外乎是祈求愛情、財富、健康，一名網友日前前往賣場時，卻發見一張祈福卡上，只寫了短短「6個字」，卻藏著滿滿的怨恨。照片曝光後，笑翻上萬網友，驚嘆「這怨念極強啊」。

一名網友在《爆廢公社公開版》發文寫道，「我嗅到了！怨恨，好恨啊！」，只見圖中是一家知名大賣場提供民眾寫下祈福語的卡片，上面卻寫著「祝班導出車禍」6個字，讓原本應該是正向的祈願文，變成「超地獄」的詛咒文。

貼文一出，笑翻上萬名網友，推測這個祈福卡應該是小朋友寫的，笑言「這恨意好深啊」、「看來這個班導在228出了很多作業壓力，才會讓學生記仇」、「這個小朋友好會祝福人」、「肯定是天蠍座」、「全台班導打冷顫」。

網友笑歸笑，仍認為寫卡片詛咒人不妥，「再怎麼討厭一個人，還是不要這樣啦！」，幫導師抱屈，「導師就是扮黑臉的角色，嘆…」，還有人幫轉圜，「誰不曾年輕過」、「這個祝福文可能還沒寫完，可能剛好他的班導姓『祝』，他可能是想寫：祝班導出車禍，希望他早日康復」、「後面早日康復還沒寫完就被打斷了…大家別誤會」。

班導師

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