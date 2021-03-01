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驚見蛤蜊長「詭異白點」 內行人曝成因：不建議吃

聯合新聞網 / 綜合報導
蛤蜊出現詭異白點。圖／取自臉書
蛤蜊出現詭異白點。圖／取自臉書

台灣人一年四季都愛吃火鍋，蛤蜊正是最適合煮火鍋的食材之一，不過有網友日前煮完蛤蜊後，發現蛤蜊的肉上出現一點一點的詭異白點。有人笑稱「這蛤蜊身體不好，長期膽結石要看醫生」。而專業網友則解釋，「白色顆粒是由碳酸鈣形成，蛤蜊生長時遇到異物進入殼中，就會分泌碳酸鈣包覆異物，有此現象不建議食用」。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文詢問「蛤蜊肉上的白色點點是什麼？」她貼出一張照片，只見兩顆蛤蜊肉上都有一點一點的詭異白點，奇怪的模樣也讓她不敢食用。

對於蛤蜊特殊的模樣，許多網友開玩笑回應，留言「排不出來的膽結石吧」、「我記得好像是結石的一種」，還有人猜測「是卵嗎？」、「是珍珠？」，網友直呼「看到我都不敢吃了」、「就算能吃我也不敢吃了」。

有專業網友解答，「這個白色顆粒是碳酸鈣形成的，並非所謂的珍珠或其他生物體，因蛤蜊養成大約要10到15個月左右，且蛤蜊沒有所謂的珍珠層，不可能會有珍珠之類的，蛤蜊裡面生成的白色硬物，有可能是小石頭或沙粒跑進去，卻又沒辦法將它強制排除，因此分泌碳酸鈣把它包覆起來，形成像這樣白白的泡泡顆粒，若蛤蜊有此現象依然可食用，但不建議」。

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