人妻吵吃「萬象水餃」夫崩潰 老司機曝真相：到現場才好吃

隨著網路普及，許多人會在網上分享美食資訊，讓人看了垂涎三尺。一名網友抱怨，最近老婆看了網路分享，吵著想吃「萬象水餃」，讓他相當困擾。該篇文釣出許多「老司機」，有人解釋，萬象水餃是台南知名舞廳「萬象」提供的餐點，不少上舞廳的男賓客都喜歡食用，網友直言「醉了什麼都好吃」。

一名網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」發文表示，「到底是怎麼回事！為什麼網路上有人要說『萬象水餃很好吃』？我老婆現在吵著說要去吃吃看....」，他無奈詢問「我該怎麼解釋？白眼翻了360度，我確定我老婆真的很單純」。

事實上「萬象水餃」為台南知名舞廳「萬象」提供的餐點，不少男賓客上舞廳都會點水餃吃，由於近日另一間老牌酒店「天上人間」正在整修中，讓網友開玩笑表示「大家都跑去萬象吃水餃了」，意外掀起討論。

其他網友則留言「店裡招牌一定要吃！鮑魚水餃」、「一篇文釣出好多老司機」、「這樣就把老婆帶進場，捧場萬象水餃，小姐順便叫一個，這樣才有感覺」、「自己買回來煮會少一味」、「這一定要帶到現場吃，然後搭配燈光和氣味才會好吃」。