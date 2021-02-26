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泰國女被台灣男友騙胸下刺「3中文字」 台人全看傻：悲劇了

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國女子聽了台灣男友的話，在胸下刺了3個中文字，沒想到卻讓台灣人全看傻了。示意圖／ingimage
泰國女子聽了台灣男友的話，在胸下刺了3個中文字，沒想到卻讓台灣人全看傻了。示意圖／ingimage

許多人會把具有重要涵義的事物刺青在身上，但日前有一名泰國女子聽了台灣男友的建議，在胸部下方刺了3個中文字，沒想到台灣人看了都直呼悲劇。

一名網友在臉書社團「爆廢公社發文分享在台灣擔任刺青師的泰國朋友PO文，只見一名泰國客人在胸部下方刺了「張家駿」3字，讓原PO不禁好奇詢問為什麼要刺這3字在身上。

沒想到，刺青師一聽當場傻眼，連他也不知道這3字的意思，後來才聽說是「女客人的台灣男友騙她，沒有告訴她中文意思就刺上去了」，原PO聽了也哭笑不得，直呼「話說，張家駿你是誰？」

貼文一出，立刻引起網友熱烈回應，不少人表示，「真過份！好歹也要刺個金城武吧」、「家駿出來認親不要騙人家」、「我國中老師說他看過有外國人刺『雞汁麵』」、「就像我們刺梵文泰文英文在身上一樣，因為我們不懂真正含義」。

泰國女子聽了台灣男友的話，在胸下刺了3個中文字，沒想到卻讓台灣人全看傻了。圖擷自爆廢公社
泰國女子聽了台灣男友的話，在胸下刺了3個中文字，沒想到卻讓台灣人全看傻了。圖擷自爆廢公社

爆廢公社 刺青

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