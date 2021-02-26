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阿伯擺攤賣「鮮魚弱」沒人理 遊客曝真相：可以讓他紅嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在台東看到擺攤的阿伯賣粥，卻將看板寫成「鮮魚弱」，照片也在網路上引起熱議。 圖／臉書「路上觀察學院」
有網友在台東看到擺攤的阿伯賣粥，卻將看板寫成「鮮魚弱」，照片也在網路上引起熱議。 圖／臉書「路上觀察學院」

現在科技發達，手機電腦打字方便，讓許多人越來越少寫字的機會，也因此容易寫錯字。有網友在臉書上PO出一張照片，他到台東遊玩時看到路邊一名阿伯擺個小吃攤，但旁邊商品名稱卻寫錯字，讓他看了會心一笑。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片可看到，阿伯用紙板寫著大大的「鮮魚弱」三個字，攤子上也寫了「塩弱」等字。原PO說阿伯叫賣得很辛苦，但是遊客來來去去卻沒有人理他，而這幾個字卻吸引了他的注意，讓他覺得莫名的可愛。原PO希望這篇貼文一出能幫助到阿伯生意，「可以讓他紅嗎？」

其實懂意思的人都知道，阿伯其實是想寫「鮮魚粥」、「鹹粥」，但或許是筆劃太多又複雜，讓他忘了正確的字怎麼寫。雖然看板吸引原PO的注意，但他沒有跟阿伯買來吃看看，「若不是我吃飽了，還真想交關一下台東鯉魚山下阿伯賣的『鮮魚弱』跟『塩弱』的滋味！」

照片也讓其他網友覺得有趣，「我也想知道沒有米怎麼煮粥」、「我看了幾次，還想說是不是地方特有的小吃」、「阿伯內行人！懂文案行銷喔，馬上引起注意」、「還有『山粉園』，有人注意到嗎？」、「結果只有土虱是對的？」、「米都煮到完全糊了，所以粥就變弱了啦」、「希望有人能幫阿伯改改字，不然生意不好做啊」。

台東

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