民宿吊燈太奇特 他睜開眼嚇到急摸全身：我以為在手術台

新冠肺炎影響全球旅遊，無法出國情況下，許多人只能留在台灣遊玩，而出去玩住的地方不外乎就是飯店或民宿，一名網友在臉書PO出自己住的民宿照片，房間內的吊燈造型奇特，看起來有點像手術台上的燈，也讓這名網友看了哭笑不得，自嘲擔心身上器官少了什麼。

許多飯店或民宿為了吸引客源，都會在房間的佈置和造型上做出創意，原PO在臉書「爆廢公社公開版」就貼出自己所住的民宿房間照片，只見天花板上的吊燈造型彷彿八爪章魚，數一數總共有9支燈，每一支都可折彎、伸長，9支燈同時打開後燈光直射，就好像在手術台上。

原PO抱怨說「出來玩，開了整天的車，到了民宿直接睡了一下，醒來嚇了一跳，馬上摸了自己全身，深怕自己身體器官少了什麼…民宿的燈用成這樣是在幹什麼？我還以為我在手術台」。

照片也笑翻許多人，「這種燈真的很靠杯，尤其是對有開過刀的人來說」、「先看看腎臟有沒有少一顆」、「看一下肚子有沒有小傷口？被植入了什麼？」、「你誤會了，這是喇牙」、「據說麻醉退了的時候，會發現自己躺在裝滿冰塊水的浴缸」、「這個是不是要配上八爪椅」。