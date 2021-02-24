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兒子每天脫褲逼看屁股有無擦乾淨 媽崩潰：難不成上學也這樣
俗話說家家有本難念的經，某些狀況旁人覺得逗趣，但當事人往往處於水深火熱之中。一名媽媽在臉書PO文，抱怨自己兒子每天都脫褲要求檢查屁股有無擦乾淨，殊不知小孩的爆笑舉動，竟釣出眾多網友分享自家孩子的逗趣事蹟。
一位網友在臉書「爆怨公社」PO文，抱怨兒子每天都要脫下褲子，強迫媽媽幫忙檢查屁股有無擦乾淨。旁人看起來逗趣的舉動卻讓原PO哭笑不得，她直呼「雖然是我生的，可是我一點都不想看」，文末更無奈大嘆「難不成去學校也這樣給老師檢查嗎」。
貼文曝光後馬上吸引眾多網友回應，「屁股巴下去」、「這張留起來，等他結婚時可以播放」、「不知為什麼，腦袋出現了蠟筆小新的畫面」、「我兒子也是處女座…我開始擔心了」、「因為他總是：顧全大菊」、「我們家2個也是耶，因為怕自己沒擦乾淨，所以會請媽媽檢查」。
對於脫褲讓人檢查屁股有無擦乾淨，有網友認為大驚小怪，他表示自己兒子就讀幼兒園大班時，在學校上完廁所甚至會叫好朋友來廁所看他沒有擦乾淨；此外，有網友建議原PO，若不想兒子每天逼人看光屁屁，可以考慮教他如廁後用水清洗，如此一來就不怕沒擦乾淨。
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