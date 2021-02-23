日本青森縣產「人肉」？ 網：不知道人肉鹹不鹹

語言、文字是人類間相互溝通的橋樑，不過有時也會發生認知錯誤的糗事。有一男網友日前在臉書「日台交流広場」貼出一張內有「青森產人肉」的照片，並表示「青森縣的文化真特殊」，更引起網友好奇「不知道人肉鹹不鹹」。

原po所引用的照片是轉貼一位日本網友在twitter 上的貼文該文表示「找了好多家都沒在賣，這裡有真是太好了，我肚子都餓了」。不過實際看照片，所謂的「人肉」實際就是我們所認知的「大蒜」，只因大蒜的日文讀音也可以寫成漢字「人肉」，容易讓懂中文的人直覺誤會以為是「人的肉」。

該圖貼出後引起不少網友熱議，並紛紛留言回應「大蒜」、「ニンニク=大蒜」、「怕怕」、「好恐怖的梗」，也有網友說「真不知道店家是不是故意引起顧客興趣的？所以才這樣寫」、「發音是沒錯啦，但是用漢字表示實在很驚悚」，更有網友直接問「不知道人肉鹹不鹹」。

其實日語漢字字詞容易誤解的除了「人肉」外，還有其他蔬菜，同張圖中有胡蘿蔔，胡蘿蔔的日語漢字是寫成「人參」，所以有人看到人參會認為是「高麗人參」。胡蘿蔔從中國傳入日本時被稱為「芹菜人參」，後來普及化，「人參」就變成胡蘿蔔的代名詞，而中文的人參被稱為「高麗人參」。