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台灣泡麵霸主是誰？超商店員曝「這品牌」：補貨補最兇

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發問「台灣品牌的泡麵霸主是誰」，問題曝光後掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇發問「台灣品牌的泡麵霸主是誰」，問題曝光後掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。對此，有網友好奇發問「台灣品牌的泡麵之王是誰」，問題曝光後，釣出超商店員根據過往的補貨經驗提出看法。

原PO在PTT發文表示，泡麵是最方便快速的食物，如今市面上的泡麵有百百種，究竟真正最強的泡麵是誰，並列出自己認為的候選名單，維力炸醬麵、統一肉燥麵、阿Q桶麵，大家的看法是什麼呢？

貼文吸引網友熱議留言，「味味一品紅燒牛肉麵，那個湯那個肉塊，超讚」、「台酒系列都很讚」、「吃來吃去還是最愛統一蔥燒牛肉麵」、「絕版的統一好勁道泡麵」、「冬天來碗台酒花雕雞真的很讚」、「認真推薦雙享泡」、「泡麵土地公，現場都吃來一客」。

綜合以上網友意見，每個品牌都有各自的擁護者，但值得注意的是，有超商店員留言指出「應該是來一客，以前做小7店員這品牌補最凶」。

泡麵 品牌 超商 PTT

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