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店員提醒名店蛋黃酥要散熱 男子照做「結局悲慘」網笑瘋
多花一筆洗車清潔的費用！近日有網友外帶知名店家的人氣蛋黃酥，因為是新鮮出爐店家提醒要打開蓋子散熱，沒想到過不久就發生悲劇，照片在網上曝光，眾人看完都笑說「後座也要繫安全帶啊！」
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，外帶一盒剛出爐的彰化名店蛋黃酥，店員說打開盒子散熱能吃到酥脆口感，結果才經過一個路口緊急煞車，整盒蛋黃酥倒在汽車地毯上，讓他無奈地說「蛋蛋的哀傷，我就是車主」。
貼文一出，吸引千名網友按讚留言，「吸塵器：讓我先來吃」、「如果是我我會哭，不是蛋黃酥，是車子難清」、「好慘，這會清到想打人」、「店員沒騙人，確實夠酥」、「樂極生悲，車主兼苦主」、「哈哈，沒綁安全帶的下場」。
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