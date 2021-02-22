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灰濛濛城市中「晴天大樓」一枝獨秀 網友驚：居然不是合成照！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友在灰濛濛的城市中，拍到一棟大樓特別「晴空萬里」，有如遊戲出BUG般的畫面。圖擷取自twitter
日本一位網友在灰濛濛的城市中，拍到一棟大樓特別「晴空萬里」，有如遊戲出BUG般的畫面。圖擷取自twitter

一般人在玩遊戲時，碰到一些明顯突兀的畫面，都會戲稱是「遇上了BUG」。不過最近有日本網友，倒是在現實之中，拍出有如BUG般的意外畫面，讓許多人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，明治大的先端數理科學研究所的福地健太郎教授，最近在個人twitter上分享一張照片。照片中可以看到，在一片灰濛濛的城市中央，卻有個映照出大晴天的藍天白雲，色調和周圍格格不入的建築，乍看還真像是在玩遊戲時，碰到的特殊BUG。

福地表示，這張照片他是在電車「御茶之水站」附近拍到的，當時他正在和人通話，正巧碰上這個奇特光景，於是在掛斷之後就順手拍了下來。由於他的專業和舞台影像也稍有關聯，因此拍下照片也可說是給自己觀摩學習用，希望未來能創作出如此充滿幻想風格的畫面。

網友們見照，紛紛表示「光學迷彩的設定出錯了嗎」、「影像編輯出錯現場」、「感覺好像馬格利特（比利時超現實主義畫家）的畫作」、「SKY股份有限公司」、「意思是這家職場內也是很光明嗎」、「這家一定是佛心企業」、「以為是合成照但其實不是合成照」、「我猜是巨大的任意門」。

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