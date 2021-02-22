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泡麵的肉塊調理包要先加還後加？ 網曝「終極絕招」：保證美味

聯合新聞網 / 綜合報導
針對泡麵的各種吃法，網友們各有其獨到的見解。圖／ingimage
針對泡麵的各種吃法，網友們各有其獨到的見解。圖／ingimage

每個人吃泡麵的習慣都不太一樣，加醬料或內容物調理包的方式是否真的會影響吃的口感及風味，也各有不同看法。有網友就在ptt上好奇問大家，「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」

網友發文舉例，比方台酒花雕雞或滿漢大餐之類的泡麵，內附肉塊調理包，那種要先加還是後加呢？po文的網友表示，自己原先習慣沖熱水的時候，就把調理包倒進去一起泡。爸爸卻認為，調理包當然是要麵泡好了再把它們加進去，但他覺得這樣後加會吃起來冷冷的，不夠美味。但後來再想想，先加的做法也有道理，因此肉塊本來就是熟的，先加進去泡，等到要吃的時候會不會已經泡到老掉了？

結果底下留言串有一堆網友們皆力推要後加，「先壓在泡麵碗蓋上頭等它融一下再加入」、「後加味道比較濃」、「先熱一下再和麵體混合」、「調理包有不少油脂，在有點固體的狀態下太快加進去不夠熱，整碗麵會不容易泡開。」

此外，過去也曾經有不少網友針對泡麵怎麼煮提出意見，有人甚至覺得泡麵跟調理包不要用泡的，而是要直接用煮的，終極絕招就是全都把麵和料加在一起煮、還可以自己再加一些青菜及雞蛋，整鍋吃起來保證美味。

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