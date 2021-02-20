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他神還原「天竺鼠車車」造型咖哩飯 網友讚：吃掉太可惜

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友因為小孩子要求，跑去查了「天竺鼠車車」並做成造型咖哩飯。圖擷取自twitter
一位日本網友因為小孩子要求，跑去查了「天竺鼠車車」並做成造型咖哩飯。圖擷取自twitter

日本定格動畫「PUI PUI 天竺鼠車車」播出後，在台日兩地引起旋風，成為繼「鬼滅之刃」後再度掀起另一波話題的動畫作品。最近就有日本網友，成功的用咖哩還原了「天竺鼠車車」的造型，可愛模樣更是讓人捨不得動筷子。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位twitter網友「ろっぴ」最近分享，表示他的小孩有一天，拜託他製作「天竺鼠車車咖哩」。但他當時根本不知道什麼是「天竺鼠車車」，後來才查了一下相關資料，並且在努力嘗試之下，真做出天竺鼠車車造型的咖哩飯。

照片中可以看到，ろっぴ用米飯捏成「西羅摩」、「馬鈴薯」、「巧克力」三台天竺鼠車車，並以海苔、火腿等食材捏成車車裝飾，咖哩中則放入了天竺鼠車車們愛吃的紅蘿蔔。不過由於實在做得太像了，結果ろっぴ的小孩們反而捨不得吃，最後放在冰箱中保存。

如此高的還原度，也讓網友們驚嘆「太佩服了」、「實在太可愛了，吃掉感覺好浪費喔」、「我還以為是用『天竺鼠肉』做的咖哩」、「做得太完美了，吃掉真的可惜」、「這都可以去外面咖啡店做的等級了」、「天才在這裡啊」、「水準太高了吧」、「都想餵食飼料看看了」。

日本 天竺鼠車車

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