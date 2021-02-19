他到好市多驚見發出刺耳高頻聲機器 內行人曝真實作用

知名美式大賣場好市多（Costco）商品多樣且價格實惠，總是吸引許多民眾前去消費，鄉民們也會將在賣場裡所發現的新鮮事PO網分享，或者和其他人交換意見，就有一名網友日前在好市多裡發現一台機器，還不斷發出高頻聲音，讓他好奇詢問有何用途？

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出兩張照片，他說之前到好市多購物時，看到一台ATM旁邊牆壁的下方有個小機器，還不斷地發出刺耳聲，讓他相當好奇，於是PO求助網友「有人知道這個是幹嘛的嗎？一直發出刺耳的高頻聲」。

許多網友歪樓留言說「腦波控制器，你沒發現你正要領錢了嗎？」、「催眠讓你多領一點多買一點」、「當你的村莊被攻擊的時候會廣播」、「假日人太多，趕人」、「腦波弱的人就會聽到…買買買」、「應該是驅流浪漢，很多流浪漢都會睡ATM裡面，早上再被警衛趕走」、「進場要戴鋁箔帽，不然會大腦會被控制會一直掏錢、一直掏錢、一直掏錢」、「是在召集天竺鼠車車的」。

不過多數人都提出正確解答，「超音波驅鼠器」、「趨鼠、趨貓、趨狗好用，開太強人才會聽得到，開到人聽不到即可，動物聽力很敏銳」、「變頻驅鼠器，聽得到代表你的聽力很好」、「音頻應該調整到人聽不到而老鼠聽得到的頻率，不然老鼠沒驅走人先受不了」；還有專家透露「這只有一開始有用，後面應該變成老鼠的伴唱機，不然我們病媒防治師不就要失業了」。