跨嘸逆？牆上掛台語警示牌 網友笑：我居然秒懂

有些巷弄中的牆上都會張貼著一些警示牌，提醒勿亂丟垃圾、勿隨處便溺等等，一名網友日前在住家附近看到牆上掛著一塊警示牌，有趣的是這塊警示牌一大半都是用台語寫的，若是台語不太好的人可能會看不懂，他拍下照片PO到臉書上引來逾萬人按讚。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的照片可以看到，這塊警示牌用台語寫著「哩系青每，呀系四隻腳？庶狼賣嘸嘈嘸小，你家垃圾不要拿來這裏丟！跨嘸逆？（譯：你是瞎子還是畜生？做人不要太過分，你家垃圾不要拿來這裡丟，看不懂嗎？）」看得出來寫的人非常憤怒，原PO貼文笑說「好的，老闆娘，我完全可以感受到妳非常不爽，我幫妳抱怨了，以下請大家自行翻譯」。

許多會台語的網友們幫忙翻譯這段話，而這塊警示牌也引起熱議，「結果對方剛好不會台語這就好笑了」、「自帶發音的看板」、「『逆』透露出是南部人」、「誰說台語不重要？」、「我家附近里長還貼英文的，因為大家都懷疑是那些老外丟的」、「怨氣很重」、「我居然瞬間秒懂欸」、「還蠻好懂的台語翻譯」、「這是南部腔嗎？我朋友講話也都『逆逆逆』」。

還有人特別挑出警示牌中一些問題，「『笨捨』沒翻到」、「『垃圾』可以寫『笨色』更佳」、「後面要：拎刀笨澀麥帖來加旦、跨謀逆？」、「蔗ㄓㄜˋ寫成庶ㄕㄨˋ」、「『庶狼』這2個字我也卡關」、「第二行應該是要寫蔗狼（做人），少寫部首變成庶」。