牆壁被老闆「打破洞」！ 日網友創意爆發「辦個展」笑歪眾人

室內環境需要大家共同維持，但日前就有粉專轉發日本網友分享公司社長將牆面「打破了洞」，為了挽救白色牆面，這位日本網友竟突發奇想將破洞加上藝術裱框，瞬間成為「藝術展覽」，該網友為作品下的神注解也逗笑許多人。

熱愛日本文化的臉書粉專「颱風大肆虐」日前在網上分享幾張趣味圖片，並特別解釋這些照片是「日本網友幫常常被社長打破的辦公室牆壁所舉辦的展覽」。

只見3張照片中，一片牆上被打破了大大小小的「破洞」，原推主將這些破洞加上適合尺寸的裱框，當場搖身一變成了「現代藝術作品」，原推主還在框旁留下注解，「怒」、「不注意」、「──」，直接淺白的文字令作品逗趣加分。

照片在網上曝光後，逗笑許多網友，紛紛留言「這很顯然是廠商的疏失」、「一年後直接在公司辦展收門票（#社長的心機）」、「看來我們家也可以開個展了」、「是在辦公室打高爾夫嗎？」