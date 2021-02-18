快訊

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

第三個國營事業董總不幹了！中油董歐嘉瑞年前閃辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牆壁被老闆「打破洞」！ 日網友創意爆發「辦個展」笑歪眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友創意修復被社長破壞的牆壁，加上裱框、注解後，瞬間成了「展覽空間」，笑翻眾人。圖擷自推特@yuki_banamon
日本網友創意修復被社長破壞的牆壁，加上裱框、注解後，瞬間成了「展覽空間」，笑翻眾人。圖擷自推特@yuki_banamon

室內環境需要大家共同維持，但日前就有粉專轉發日本網友分享公司社長將牆面「打破了洞」，為了挽救白色牆面，這位日本網友竟突發奇想將破洞加上藝術裱框，瞬間成為「藝術展覽」，該網友為作品下的神注解也逗笑許多人。

熱愛日本文化的臉書粉專「颱風大肆虐」日前在網上分享幾張趣味圖片，並特別解釋這些照片是「日本網友幫常常被社長打破的辦公室牆壁所舉辦的展覽」。

只見3張照片中，一片牆上被打破了大大小小的「破洞」，原推主將這些破洞加上適合尺寸的裱框，當場搖身一變成了「現代藝術作品」，原推主還在框旁留下注解，「怒」、「不注意」、「──」，直接淺白的文字令作品逗趣加分。

照片在網上曝光後，逗笑許多網友，紛紛留言「這很顯然是廠商的疏失」、「一年後直接在公司辦展收門票（#社長的心機）」、「看來我們家也可以開個展了」、「是在辦公室打高爾夫嗎？」

日本 Twitter

延伸閱讀

阿嬤聽醫生話天天買「高鐵便當」 真相曝光笑噴7千人

爬玉山連鞋都掉！塔塔加遊客失物驚見「2雙登山鞋」 網笑瘋：赤腳下山？

買卡通圖案兒童內褲給高中兒穿！ 家長讚「防學壞」讓網笑翻

看監視器見「長髮女鬼」緊盯！媽嚇到不敢回家 真相網笑瘋

相關新聞

外送到2樓 他進電梯瞬間傻住！網驚：開眼界了

近年外送平台崛起，只要動動手指訂餐，美食就能送上門，而懶人商機也創造不少就業機會。不過日前一名外送員PO文分享，準備搭電梯到2樓送餐時，電梯門一開，眼前的景象讓他當場愣住，引發網友熱烈討論。

牆壁被老闆「打破洞」！ 日網友創意爆發「辦個展」笑歪眾人

室內環境需要大家共同維持，但日前就有粉專轉發日本網友分享公司社長將牆面「打破了洞」，為了挽救白色牆面，這位日本網友竟突發奇想將破洞加上藝術裱框，瞬間成為「藝術展覽」，該網友為作品下的神注解也逗笑許多人。

找零收「穿孔10元硬幣」 內行曝暗黑用途：販賣機台天敵

近日有網友收到一枚穿孔的10元硬幣，由於外觀破損已不能使用，讓他覺得倒楣又無奈，照片分享至網上，釣出內行人曝穿孔硬幣的暗黑用途。

大張刮刮樂用銅板刮手超痠 他自備這「神器」笑翻一票人

每到春節，玩刮刮樂已成為全民運動，許多人都想試試手氣，看能不能一夜致富，而彩券行都會提供刮板等工具讓客人使用，也有民眾會拿硬幣當幸運物來用，就有一名網友在臉書「爆廢1公社」PO出他自備的刮刮樂工具，還強調使用之前要先過爐，讓其他人看了全都笑翻。

動手做金魚蝦餃！成品讓女兒害怕 網嚇壞：不敢吃下肚

先前有網友利用簡單食材製作「金魚蝦餃」，逼真造型和細膩配色，掀起眾人一陣熱議，連國外網友也嘖嘖稱奇。日前有主婦趁著過年連假動手挑戰金魚蝦餃，沒想到成品讓人看了毛骨悚然，甚至還嚇壞年幼的女兒。

台北小吃店設低消網一面倒力挺 讚一碗麵僅20元「太佛了」

現今不少餐飲業都會設置低消來避免顧客佔位卻不消費的清況，通常都出現在稍具規模或定價略高的店中。但有網友觀察到，南機場一家小吃店竟也設有低消，雖然僅20元，卻相當少見，再仔細一看菜單，乾麵、米粉湯等最低也是20元，也是北部罕見，引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。