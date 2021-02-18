找零收「穿孔10元硬幣」 內行曝暗黑用途：販賣機台天敵

近日有網友收到一枚穿孔的10元硬幣，由於外觀破損已不能使用，讓他覺得倒楣又無奈，照片分享至網上，釣出內行人曝穿孔硬幣的暗黑用途。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前去飲料店消費拿百元紙鈔給店員找零，當時沒看仔細便將零錢收進錢包，結果回家才發現收到一個穿孔的10元硬幣，讓他欲哭無淚。畫面中可見，民國73年的10元硬幣，遭人疑似用工具打洞鑽孔。

貼文一出，網友留言回應，「可能是要收涎用的」、「可能有人打洞，10元一串100好消費」、「這算毀損國幣嗎？」、「我們店裡也有一個，但被收起來了」、「用一條紅色的繩子穿過去綁起來，掛在脖子上當項鍊」。

但知情人士透露，「73年和75年的硬幣，可以綁線刷任何投幣式的機器」、「這以前可以綁繩子拿來刷販賣機，喝飲料不用錢」、「這個是販賣機台的天敵」、「麻仔台釣魚專用」、「這個是可以重複使用的10元」。

小提醒：毀損國幣恐觸犯法律，根據妨害國幣懲治條例第2條，意圖營利，銷燬新舊各種硬幣者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科幣額或價額三倍以下罰金。